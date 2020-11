Media: Meerdere doden na schietpartijen in centrum Wenen

Bij de schotenwisselingen in het centrum van Wenen zijn volgens verschillende Oostenrijkse media zeven doden gevallen. Een verslaggever van de Oostenrijkse omroep ORF spreekt van „meerdere doden”. Hij zegt zich op de politie te baseren.

De minister van Binnenlandse Zaken denkt dat het een terreuraanslag was, die door meerdere personen zou zijn gepleegd. Hij zegt dat bij de ORF. Volgens hem zijn er waarschijnlijk doden en zeker meerdere gewonden.



Na een mogelijke aanval op een synagoge in de Oostenrijkse hoofdstad, roept de politie daar iedereen op openbare ruimtes te mijden. Volgens de politie waren er meerdere schotenwisselingen waardoor meerdere gewonden zijn gevallen.

De voorzitter van de israëlitische geloofsgemeenschap in Oostenrijk kan niet zeggen of de synagoge in de Seitenstettengasse het doelwit was. Het gebouw was gesloten ten tijde van de schietpartij, twittert Oskar Deutsch. Hij stelt wel vast dat in de directe omgeving van de tempel is geschoten.

