Medewerkster Amazon verliest verlovingsring in pakketje

Een medewerkster van Amazon in het Britse Swansea heeft een wanhopige oproep aan klanten gedaan nadat ze haar verlovingsring bij het inpakken van pakketjes was verloren. De 18-jarige Jasmine Paget is er zeker van dat het sieraad in een van de ongeveer 160 pakketjes is verdwenen die ze zaterdag in het laatste uur van haar dienst verwerkte.

Ze kreeg de ring eerder dit jaar op Valentijnsdag van haar 20-jarige vriend Josh Mannings. Het zilveren sieraad heeft een centrale diamant met daar omheen kleinere stenen.

Paget deed haar verhaal op Facebook waarna het duizenden keren werd gedeeld, aldus Britse media dinsdag.