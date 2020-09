Medewerkers Studio Brussel in quarantaine

Alle medewerkers van de Belgische radiozender Studio Brussel gaan in quarantaine en moeten een coronatest ondergaan nadat twee van hen positief hebben getest op het longvirus. Dat staat in een verklaring die door de Vlaamse omroep naar buiten is gebracht. Door de maatregelen is de hele week bijna uitsluitend non-stop muziek te horen op de muziekzender.

Twee medewerkers blijven vanuit huis wel programma’s maken in de ochtend (06.00-09.00 uur) en in de middag (16.00-19.00 uur).

Studio Brussel-nethoofd Jan Van Biesen zegt geen andere keuze te hebben dan rigoureus in de programmering te snijden. „De gezondheid van onze mensen gaat natuurlijk boven alles. We konden niet anders, gezien de omstandigheden, dan tot deze collectieve quarantaine over te gaan. Ik weet dat onze luisteraars hier alle begrip voor gaan opbrengen. We hopen, zo snel als dit weer mag en kan, al onze normale uitzendingen en aanbod weer te hernemen, want ons volledige team is hier extra gemotiveerd bij de start van het nieuwe radioseizoen.”