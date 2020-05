Medewerkers oud-gouverneur in bridgegate-schandaal toch vrijuit

Twee oud-medewerkers van Chris Christie, de voormalige gouverneur van de Amerikaanse staat New Jersey, zijn in hoger beroep door het Amerikaanse hooggerechtshof vrijgesproken in het bridgegate-schandaal. De oud-medewerkers waren veroordeeld voor hun betrokkenheid bij een opzettelijk gevormde opstopping op een drukke verkeersbrug naar Manhattan. Die zou zijn bedoeld om een politieke tegenstander van Christie te straffen.

Het schandaal draaide om de afsluiting van een aantal opritten van de George Washington Bridge in september 2013. Die brug verbindt Manhattan en de plaats Fort Lee in New Jersey. De afsluiting zorgde voor een verkeersopstopping die vijf dagen duurde, en zou zijn uitgevoerd om Mark Sokolich, de Democratische burgemeester van Fort Lee, te straffen. Sokolich had geweigerd om de Republikein Christie te steunen in de gouverneursverkiezing dat jaar.

Hoewel de bondgenoot van president Donald Trump altijd heeft volgehouden dat hij van niets wist, raakte hij politiek zwaar beschadigd door het bridgegate-schandaal. In 2016 wilde Christie president worden, maar hij legde het af tegen Trump bij de Republikeinse voorverkiezingen.

De negen opperrechters kozen er unaniem voor om de veroordelingen van oud-medewerkers Bridget Anne Kelly en Bill Baroni, te schrappen. De uitspraak heeft tot gevolg dat sommige politieke daden voortaan maar beperkt strafbaar zijn. Hoewel er volgens de rechters sprake was van bedrog, corruptie en machtsmisbruik, zijn de daden van Kelly en Baroni strikt genomen niet strafbaar onder federale wetgeving.