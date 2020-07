Medewerkers al-Jazeera in Maleisië verhoord om lockdown-reportage

Zes medewerkers van de nieuwszender al-Jazeera zijn in Maleisië bevraagd naar aanleiding van een reportage die zij hadden gemaakt over de manier waarop het land tijdens de coronalockdown omging met illegalen. Volgens de Maleisische autoriteiten was de reportage onjuist, misleidend en oneerlijk. Al-Jazeera houdt vol dat het professioneel en onpartijdig te werk is gegaan.

Mensenrechtenorganisaties maken zich al langere tijd zorgen om de persvrijheid in het Zuidoost-Aziatische land sinds de regering van premier Muhyiddin Yassin in maart aan de macht is gekomen. Ook het toenemend vijandige sentiment naar buitenlanders in Maleisië baart de organisaties zorgen.

Buitenlanders wordt vaak verweten dat zij het coronavirus naar Maleisië zouden hebben meegenomen en dat zij het land financieel tot last zijn. In de reportage is te zien hoe ongedocumenteerde migranten worden gearresteerd. De nieuwszender uit Qatar riep Maleisië in een verklaring op het strafrechtelijk onderzoek te staken.

In de reportage ‘Opgesloten in de Maleisische lockdown’, die afgelopen week werd uitgezonden, gaan de makers in op de benarde situatie van illegalen die in Maleisië werden gearresteerd tijdens de coronalockdown. Meerdere interviewverzoeken van al-Jazeera aan ministers en functionarissen werden afwezen. Volgens al-Jazeera zijn medewerkers en geïnterviewden mishandeld, hebben zij doodsbedreigingen ontvangen, en zijn hun persoonlijke gegevens via sociale media verspreid.