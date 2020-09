Medewerker Navalni mishandeld kort voor regionale verkiezingen

Een medewerker van de vergiftigde Russische Kremlincriticus en oppositieleider Aleksej Navalni is kort voor de regionale verkiezingen in de stad Tsjeljabinsk in de Oeral mishandeld. Het team van Navalni meldde dat hun coördinator van de verkiezingen in Tsjeljabinsk, Alexej Barabosjkin, in de nacht van woensdag op donderdag door onbekenden in elkaar is geslagen.

Barabosjkin zou ernstig hoofdletsel hebben opgelopen. Volgens Russische staatsmedia onderzoekt de politie de mishandeling. Medewerkers van Navalni zeggen dat ze in de afgelopen weken herhaaldelijk zijn bedreigd. Inwoners van Tsjeljabinsk kiezen zondag regionale en gemeentelijke volksvertegenwoordigers.

Navalni zelf werd op 20 augustus onwel aan boord van een vlucht van Tomsk naar Moskou. Na enkele dagen getouwtrek gaven Russische artsen toestemming voor een ambulancevlucht naar Berlijn, waar Navalni in het Charité-ziekenhuis werd opgenomen voor behandeling. Volgens Duits onderzoek is Navalni vergiftigd met een zenuwgas uit de novitsjok-groep, hetgeen wijst naar Rusland. De Russische autoriteiten ontkennen iets te maken te hebben gehad met de vergiftiging van Navalni.