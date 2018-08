Medewerker justitie lekte in Chemnitz

Justitie in de Duitse stad Chemnitz heeft een medewerker geschorst die het officiële arrestatiebevel tegen een verdachte van een steekpartij zou hebben gelekt. De zaak veroorzaakte de afgelopen dagen opschudding in Duitsland.

De steekpartij was zaterdag en kostte een 35-jarige Duitser het leven. Een 23-jarige Syriër en een 22-jarige Irakees zijn als verdachten gearresteerd. Het incident leidde zondag en maandag tot protesten en rellen in de stad.

Het gewraakte arrestatiebevel kwam via rechts-extremistische kringen op internet terecht en werd daarna breed gedeeld. In het arrestatiebevel stonden details over de steekpartij en het adres van een van de verdachten. Justitie werd door de zaak in verlegenheid gebracht.

Hoewel het woensdag rustig was in de stad, heeft de lokale politie hulp gekregen van de landelijke politie. Diverse organisatie willen de komende dagen gaan demonstreren.