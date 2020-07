Medewerker Duitse persdienst verdacht van spionage

Een medewerker van de persdienst van de Duitse regering wordt ervan verdacht jarenlang voor de Egyptische geheime dienst te hebben gespioneerd. Dat meldde de Duitse binnenlandse inlichtingendienst donderdag in een jaarverslag. In december begon een onderzoek naar de man, dat nog steeds loopt.

De vermeende spion zou voor de bezoekersservice werken. Zijn kamers zijn doorzocht.

In het rapport van de inlichtingendienst staat dat het de Egyptische geheime dienst er vooral om te doen is informatie te vergaren over Egyptische oppositieleden in Duitsland, met speciale aandacht voor leden van de Moslim Broederschap.