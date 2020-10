Medeverdachte van moord Duitse politicus op vrije voeten

Een medeverdachte van de spraakmakende moord op de Duitse politicus Walter Lübcke is op vrije voeten. Hij zat in voorlopige hechtenis maar volgens justitie wordt hij er niet meer van verdacht de hoofdverdachte op een strafbare manier te hebben geholpen.

Volgens de aanklacht zou de vrijgelaten Markus H. hoofdverdachte Stephan Ernst, een ex-collega, hebben beïnvloed met extreemrechts gedachtegoed. Lübcke was een doelwit omdat hij een uitgesproken voorstander was van de opname van vluchtelingen in Duitsland. Volgens Duitse media gold hij als ‘haatobject’ voor uiterst rechts.

De christendemocratische topambtenaar werd begin juni vorig jaar ’s nachts doodgeschoten aangetroffen op het terras van zijn woning in een plaats in de deelstaat Hessen.