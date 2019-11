Medeoprichter Witte Helmen dood aangetroffen

Een voormalig Brits geheim agent die betrokken was bij het trainen van hulpverleners in de Syrische burgeroorlog, de zogenoemde Witte Helmen, is op straat in Istanbul dood aangetroffen. James Le Mesurier is volgens plaatselijke media mogelijk van het balkon van zijn woning gevallen. De toedracht tot zijn dood is onbekend.

De Brit richtte Mayday Rescue op, de organisatie waarmee hij de hulpverleningsorganisatie bekend onder de naam Witte Helmen op de kaart zette. Mayday Rescue betreurt in een mededeling de dood van Le Mesurier als oprichter en als iemand „die zijn leven wijdde aan het helpen van burgerslachtoffers in gewapende conflicten en bij natuurrampen”. In 2016 kreeg hij een speciale onderscheiding van de Britse koningin.

In de burgeroorlog speelden de Witte Helmen een belangrijke rol bij de hulpverlening aan slachtoffers van bombardementen van de Syrische of Russische strijdkrachten. Ze zijn felle tegenstanders van het regime van president Assad. Ze hebben mogelijk tienduizenden mensen gered. De Witte Helmen hebben in het Westen ook een belangrijke rol gespeeld bij de beeldvorming over de oorlog, sterk in het voordeel van jihadisten en in het nadeel van het leger van president Bashar al-Assad of diens bondgenoten. Vrijdag nog omschreef een bericht van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken Le Mesurier als iemand die al heel lang banden met terroristen heeft.