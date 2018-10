Medeoprichter Microsoft overleden aan kanker

Medeoprichter van Microsoft Paul Allen is maandag overleden aan de gevolgen van lymfklierkanker. Hij was 65 jaar oud, meldt zijn huidige bedrijf Vulcan Inc. namens de familie. Allen overleed in zijn geboortestad Seattle.

Begin deze maand werd al bekend dat Allen opnieuw leed aan non-hodgkinlymfoom, dezelfde ziekte die ook in 2009 bij hem werd geconstateerd. Hij liet toen nog weten optimistisch te zijn over de behandelingen die hij kreeg.

Allen richtte in 1975 met Bill Gates het Amerikaanse softwarebedrijf Microsoft op. Hij verliet Microsoft in 1983, na onenigheid met Gates. Topman Satya Nadella laat weten dat „Allens bijdragen aan ons bedrijf, onze industrie en aan onze gemeenschap” onmisbaar zijn geweest. „Stil en aanhoudend”, noemt hij hem.

„Ik ben diepbedroefd vanwege het overlijden van een van mijn oudste en naaste vrienden”, laat Bill Gates weten in een verklaring. „Hij verdiende veel meer tijd, maar zijn bijdragen aan de wereld van technologie en philantropie zullen nog generaties lang blijven voortleven.” De twee waren oude schoolvrienden en braken voortijdig hun studie af om Microsoft op te richten.

Het tijdschrift Forbes schat het vermogen van Allen op zo’n 21,7 miljard dollar. Hij staat daarmee op plek 44 van de lijst van rijkste personen op aarde. Allen investeerde met zijn geld in allerlei zaken. Hij kocht onder meer het Amerikaanse basketbalteam de Portland Trail Blazers en het American footballteam de Seattle Seahawks. Een groot deel doneerde hij ook aan goede doelen.