McWilliam nieuwe economieminister Curaçao

Giselle McWilliam (1971) is de nieuwe minister van Economische Ontwikkeling op Curaçao. Ze is lid van de sociaaldemocratische partij MAN. McWilliam volgt Steven Martina op die in februari aftrad als minister van Economische Ontwikkeling nadat het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek tegen hem was begonnen.

De zaak tegen Martina is onder voorwaarden geseponeerd. De post werd de afgelopen periode waargenomen door minister van Financiën, Kenneth Gijsbertha.

Curaçao kent al enkele jaren een economische krimp en moet van Nederland de tekorten op de begroting terugbrengen. Curaçao is in beroep gegaan tegen de aanwijzing die het daarvoor heeft gekregen.

McWilliam riep direct na haar aantreden op om gezamenlijk te werken aan een beter draaiende economie en hoopt dat iedereen zich daarvoor extra in gaat zetten. McWilliam zat de laatste drie jaar in het Curaçaose parlement en was vicevoorzitter van het parlement, de Staten.