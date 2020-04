McDonalds maakt excuses na weigeren zwarte mensen in China

McDonalds in China heeft excuses aangeboden nadat een filiaal van de fastfoodketen in de stad Guangzhou zwarte mensen de toegang had geweigerd. In een video die wordt gedeeld op sociale media is te lezen dat men „is geïnformeerd dat zwarte mensen vanaf nu niet meer in het restaurant mogen komen”. McDonalds heeft naar aanleiding van die tekst de winkel tijdelijk gesloten, zo meldt de BBC dinsdag. Hoe de video naar buiten kwam, is niet bekendgemaakt.

Meerdere Afrikaanse ambassadeurs in China uitten eerder al in een gezamenlijke brief aan de Chinese minister van Buitenlandse Zaken hun zorgen over „discriminatie van Afrikanen” in het land te midden van de coronapandemie. Het virus zou zich onder Afrikaanse mensen snel verspreiden. Veel van hen kregen daarom te maken met huisuitzettingen. Ook moesten zij meerdere coronatests ondergaan en werden zij in het openbaar gediscrimineerd.

Het provinciebestuur van Guangdong heeft gereageerd op de vermeende discriminatie en noemt Afrika „een goede vriend, partner en broeder”. De autoriteiten lieten al weten dat „Afrikaanse vrienden kunnen rekenen op een eerlijke, rechtvaardige en hartelijke ontvangst in China”.

De miljoenenstad Guangzhou is de thuisbasis van een van China’s grootste Afrikaanse gemeenschappen. Zo wonen er veel handelaren die hun goederen er kopen en verkopen.