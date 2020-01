McConnell heeft vertrouwen in einde impeachmentproces

De leider van de Republikeinse meerderheid in de Amerikaanse Senaat, Mitch McConnell, zou er nu op vertrouwen dat hij voldoende senatoren achter zich heeft om snel een einde te maken aan het afzettingsproces tegen president Trump.

McConnell denkt dat een voorstel van de Democraten om getuigen op te roepen, wordt weggestemd, meldt omroep ABC op basis van bronnen uit de Republikeinse Partij Vrijdag kan daar een stemming op volgen over de vraag of Trump zich schuldig heeft gemaakt aan machtsmisbruik. Een meerderheid van de senatoren stemt dan naar verwachting voor vrijspraak.

McConnell dacht een paar dagen terug nog dat hij niet genoeg stemmen zou hebben om getuigenverhoren tegen te houden. Een aantal Republikeinse senatoren zou voor verhoren zijn gaan voelen, vooral door beweringen van een ex-adviseur van Trump, John Bolton, in een deels uitgelekt manuscript. Bolton gaat een boek publiceren over zijn tijd in het Witte Huis. Maar de Republikeinen willen Trump vrijspreken voor hij dinsdag zijn jaarlijkse rede in het Congres, ‘The State of The Union’, houdt. Het oproepen van getuigen zou het impeachmentproces aanzienlijk verlengen.

De aanklachten over machtsmisbruik en het hinderen van het onderzoek daarnaar komen van de Democraten in het Huis van Afgevaardigden. De Democraten baseren zich veel op verklaringen van betrokkenen. De Democratische voorzitter van de commissie Justitie van het Huis, Jerrold Nadler, zei dat hij graag Bolton in het Huis als getuige oproept, als de Senaat geen getuigen wil horen.