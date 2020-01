McConnell: einde proces tegen Trump in komende dagen

Mitch McConnell, de leider van de Republikeinen in de Amerikaanse Senaat heeft gezegd dat het afzettingsproces tegen president Donald Trump „ergens in de komende dagen tot een eind komt”. McConnell zei dat enkele minuten nadat de Senaat met 51 tegen 49 stemmen besloot geen getuigen te verhoren in het proces.

Dat besluit maakt de weg vrij voor de Senaat om te stemmen voor de twee aanklachten tegen Trump. McConnell zei in een toelichting dat de 28.000 pagina’s aan documenten genoeg zijn om voor de Senatoren om een afgewogen oordeel te vellen over het al dan niet schuldig zijn van Trump aan de aanklachten.

„Het is niet nodig dat de Senaat het onderzoek heropent dat de Democratische meerderheid van het Huis verkoos af te sluiten en dat de aanklagers zelf omschrijven als „overweldigend” en „boven elke twijfel verheven”, aldus McConnell op zijn website.

De partijen in de Senaat moeten het nog eens worden over hoe en wanneer de definitieve stemming worden gehouden. Dat kan mogelijk nog enkele dagen duren. De prominente Democraat Debbie Stabenow zegt dat haar partij wil garanderen dat iedere senator voor de definitieve stemming de kans krijgt zijn of haar stemgedrag toe te lichten. Dergelijke speeches kunnen 10 minuten per persoon duren.