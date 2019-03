McCain nog lang na zijn dood onder vuur van Trump

John McCain, de Republikeinse oud-senator van Arizona, is al zeven maanden overleden, maar ligt nog altijd onder vuur van president Donald Trump. De dochter van McCain, Meghan, noemt de recente aanvallen op haar vader „een bizar dieptepunt.”

Binnen een week uitte Trump drie keer felle kritiek op McCain, die op 25 augustus 2018 op 81-jarige leeftijd aan een hersentumor overleed. De laatste aanval kwam woensdag, toen Trump op bezoek was bij een fabriek die tankonderdelen maakt in Ohio, General Dynamics. „Ik heb hem de staatsbegrafenis gegeven die hij wilde”, merkte hij daar op. „Maakt mij verder niet uit. Ik kreeg geen bedankje, maar prima hoor.”

Trump hekelde verder de rol van McCain in 2003 in de oorlog tegen Irak, „die McCain zo sterk steunde.” McCain zou bovendien steken hebben laten vallen in de zorg voor „onze geweldige veteranen.”

En ook de tegenstem die McCain in 2017 uitbracht tegen het alternatieve zorgverzekeringsplan van Trump, moest het ontgelden. Trump wilde daarmee de door hem gewraakte Obamacare vervangen. „Ik moet eerlijk zijn: ik ben nooit een fan van McCain geweest en zal het ook nooit worden”, besloot Trump in Ohio.

Eerder deze week verweet Trump zijn overleden rivaal al onder meer dat die nepnieuws over Russische connecties van Trump en zijn team had gestuurd naar de Britse onderzoeker Christopher Steele.

De animositeit tussen Trump en McCain gaat terug tot begin 2016. Trump plaatste toen tijdens de verkiezingscampagne vraagtekens bij de heldenstatus die McCain heeft vanwege zijn verleden als piloot in de Vietnamoorlog en als krijgsgevangene. Trump, die zelf nooit in het leger zat, zei dat McCain geen held was. „Ik hou van mensen die nooit zijn gevangen genomen.”

Meghan McCain, de dochter van de overleden senator, liet deze week weten de recente uitlatingen van Trump „een nieuw dieptepunt” te vinden. Ze zei verder dat haar vader het wellicht „hilarisch zou vinden dat onze president zo jaloers op hem is dat hij nieuws ook na zijn dood nog domineert.”