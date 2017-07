McCain naar Arizona voor behandeling

De Amerikaanse senator John McCain, bij wie een kwaadaardige hersentumor is vastgesteld, vliegt terug naar Arizona voor medische behandeling. In een vrijdag verspreide verklaring liet de 80-jarige Republikein weten dat maandag voor hem een periode van bestraling en chemotherapie begint. Hij wil zijn politieke werkzaamheden zoveel mogelijk voortzetten.

McCain is van plan eind augustus terug te gaan naar Washington, wanneer het reces van het Congres is afgelopen. Hij koos donderdagavond met twee partijgenoten in de Senaat de zijde van de Democraten, waardoor ook de laatste poging mislukte om de zorgwet Obamacare gedeeltelijk af te schaffen. Het voorstel strandde met 51 tegen 49 stemmen.