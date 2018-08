McCain belde zelf met Obama en Bush over begrafenis

De overleden Amerikaanse senator John McCain belde dit voorjaar persoonlijk met de oud-presidenten Obama en George W. Bush met de vraag om op zijn begrafenis te spreken. Dat meldde CNN woensdag.

De bekende politicus krijgt zaterdag een staatsbegrafenis vanuit de National Cathedral in Washington. De verslaggever van CNN, Jeff Zeleny, schrijft in een persoonlijk getint stuk dat de keus voor deze twee sprekers beslist niet vanzelfsprekend was.

Bush en Obama lieten McCain allebei achter zich in een race om het presidentschap. Obama won in 2008 van McCain, die toen de officiële kandidaat van de Republikeinen was. In 2000 kaapte Bush de nominatie van de partij van McCain. Zeleny stelt dat beide campagnes de nodige bitterheid hebben nagelaten bij McCain.

In het vervolg hield McCain afstand van beide leiders en zette hij steeds zijn eigen koers uit. Volgens Zeleny is de keus voor de twee sprekers dan ook meer gebaseerd op „wederzijds respect” dan op persoonlijke vriendschap.

De CNN-verslaggever deed navraag onder vrienden en medewerkers van de betrokken mensen. Daaruit blijkt dat McCain beslist niet zomaar toegang had tot Obama. Hun gesprek werd eerst door medewerkers van beide kanten voorbereid. Na het afscheid van president Obama in januari 2017 hebben de heren slechts enkele keren met elkaar gesproken. Opvallend was Obama’s persoonlijke telefoontje aan McCain om hem te bedanken dat hij de beslissende stem had waardoor Obamacare niet werd afgeschaft. Maar ook dat was een kort telefoontje.

De contacten tussen Bush en McCain waren iets intensiever. De oud-president heeft de senator onlangs nog met zijn vrouw bezocht op zijn ranch in Arizona.

Obama’s oud-adviseur David Axelrod verklaart McCains keus uit de „gedeelde erfenis en vertrouwen in democratie” van beide politici. „Het geeft een boodschap van nationale eenheid.”