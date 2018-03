May zint op maatregelen tegen Moskou

Moskou heeft afgelopen nacht een ultimatum van de Britse premier May over de zenuwgasaanval op dubbelspion Skripal en zijn dochter laten verlopen.

May eiste voor 1.00 uur opheldering over hoe het gas in Groot-Britannië terechtgekomen moet zijn. Het gebruikte middel zou zijn ontwikkeld in de voormalige Sovjet-Unie. De Britse premier zou woensdag maatregelen bekendmaken tegen Rusland nadat Moskou het ultimatum liet verlopen.

De spanning tussen het Verenigd Koninkrijk en Rusland loopt ondertussen steeds verder op. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde dinsdag dat het een slecht idee is om „een kernmacht te bedreigen”, berichtte het Russische persbureau RIA.

De Britse mediatoezichthouder Ofcom zei te overwegen de licentie van de Russische nieuwszender Russia Today tegen het licht te houden. Een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zei daarop dat „geen enkel Brits medium nog in ons land zal werken als ze Russia Today sluiten.”

Rusland ontkent betrokken te zijn bij de aanval op de Skripals. Moskou wil toegang hebben tot de verdachte monsters van het zenuwgas en Londen moet een gemeenschappelijk onderzoek toestaan, aldus het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag. „Anders zijn alle uitspraken van Londen zinloos.” Zonder deze concessies zijn de acties van Groot-Brittannië een „onmenselijke poging” om Rusland in diskrediet te brengen, voegde het ministerie eraan toe.

In navolging van andere landen veroordeelt ook Nederland de zenuwgasaanval. Minister Blok (Buitenlandse Zaken) zegt de Britten volledig te steunen bij hun zoektocht naar de waarheid. Nederland staat achter het Britse volk en premier Theresa May, twitterde Blok verder. Eerder hadden onder meer de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland de aanslag krachtig veroordeeld.

Ook de NAVO spreekt haar afschuw uit over de liquidatiepoging en heeft contact met de Britse autoriteiten over de kwestie. „Het gebruik van welk zenuwgas dan ook is afschuwelijk en volstrekt onaanvaardbaar”, zegt het bondgenootschap in een gemailde verklaring.

De Europese Commissie steunt Londen eveneens. Vicevoorzitter Valdis Dombrovskis zei dinsdag erg bezorgd te zijn. „Het Verenigd Koninkrijk kan op solidariteit van de EU rekenen.”

Asiel

De Russische balling Nikolai Gloesjkov, die bevriend was met wijlen oligarch Boris Berezovski, is eerder deze week dood aangetroffen in zijn huis in Londen. Dat heeft zijn advocaat gezegd, meldde The Guardian. Het lichaam van Gloesjkov (68) werd maandagavond laat door zijn familie en vrienden ontdekt. De oorzaak van de dood is nog onduidelijk. De afgelopen jaren woonde Gloesjkov in Londen, waar hij politiek asiel kreeg. De Britse politie zei dat de onverklaarbare dood van „een man” in Londen geen verband houdt met de poging tot moord op de Russische voormalige dubbelspion in Salisbury.