May wil verdachten Salisbury voor rechter

De Britse premier Theresa May wil dat Rusland twee verdachten uitlevert die de dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter hebben vergiftigd in het Engelse Salisbury. Ze zei dat vrijdag tegen de Russische president Vladimir Poetin, die ze sprak in de zijlijn van de G20-top in Japan.

May vertelde Poetin dat Rusland moet stoppen met zijn „onverantwoordelijke en ontwrichtende activiteiten” voordat de relatie tussen de landen kan verbeteren. Ze wil dat de twee verdachten van de aanslag worden berecht.

Skripal en zijn dochter overleefden de aanval vorig jaar met het zenuwgas novitsjok uit het Sovjet-tijdperk maar nauwelijks. In een andere plaats niet ver van Salisbury kwam wel een vrouw om die met het middel in aanraking was geweest.

Het gebruik van het zenuwgas in de straten van Salisbury was volgens May onderdeel van een „groter patroon van onacceptabel gedrag”. Op beelden van de ontmoeting tussen May en Poetin was te zien hoe de twee elkaar de hand schudden zonder een enkel glimlachje.