„May wil uitstel tweede stemming brexitdeal”

De Britse premier Theresa May is van plan de tweede stemming over haar brexitdeal pas eind februari te houden, een maand voor de officiële uittreding uit de Europese Unie. Dat schrijft The Telegraph woensdagavond. Het is volgens de krant een actie waarvan ministers denken dat uitstel van het artikel 50-proces nu onvermijdelijk is.

Julian Smith, die Conservatieve parlementariër die toeziet op de partijdiscipline, heeft het kabinet te kennen gegeven dat de stemming niet volgende week is, zoals verwacht, maar in de week van 25 februari, omdat May niet genoeg tijd heeft om te onderhandelen over herziening van het akkoord met Brussel. Dat ziet de EU overigens nog altijd niet zitten.

Vertraging splijt de regering nog verder. Bij de ‘remainers’ zal de angst groeien dat het uitdraait op een no deal.