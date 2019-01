May wil toch terug naar EU over „backstop”

De Britse premier heeft bevestigd dat volgens haar de akkoorden met de EU over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie moeten worden gewijzigd. Ze wil daar met Brussel over praten.

Ze kan anders geen brexitdeal door het parlement aanvaard krijgen. Het gaat om de afwikkeling van de brexit in het Britse deel van Ierland (Noord-Ierland) , dat een grens met EU-lid Ierland heeft. Deze ‘backstop’ is in het bestaande akkoord over de brexit een doorn in het oog van zowel voor- als tegenstanders van de brexit.

De EU heeft gezegd de tekst van het akkoord niet meer te willen wijzigen. Een Brits conservatief parlementslid, Graham Brady, heeft daarom al ‘een inlegvel’ gesuggereerd.