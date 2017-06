May wil moslimterreur veel harder aanpakken

Premier Theresa May heeft zondag aangekondigd dat Groot-Brittannië harder gaat optreden tegen moslimterreur en moslimextremisme. Dat deed May zondag tijdens een persconferentie over de terroristische aanslag die Londen zaterdag trof. Daarbij reden drie aanvallers met een gehuurd busje in op voetgangers op Londen Bridge en staken ze in het wilde weg voetgangers neer. Daarbij vielen zeven dodelijke slachtoffers en 48 gewonden. De drie terroristen zijn acht minuten na de eerste melding doodgeschoten door de politie.

Het was de derde door moslimextremisten gepleegde aanslag in drie maanden in het Verenigd Koninkrijk. „Het is tijd om te zeggen: genoeg is genoeg”, zei May. „De daders van de aanslagen hadden allemaal één ding gemeen: een radicaalislamitische achtergrond. Daar moet harder tegen worden opgetreden.”

May gaf aan dat het antiterreurbeleid en de -wetten tegen het licht worden gehouden. De politie moet daarmee meer mogelijkheden krijgen om vroegtijdig te kunnen ingrijpen. Ook eist May dat internetbedrijven meer doen tegen online haatzaaien.

De politie heeft zaterdag vijftig schoten gelost om de drie mannen uit te schakelen. De mannen droegen, naar later bleek, nepbomgordels om het publiek angst aan te jagen. Omstanders hebben met middelen als stoelen en tafels geprobeerd de aanvallers tegen te houden. Volgens ooggetuigen riepen de aanvallers „dit is voor Allah”, terwijl zij mensen neerstaken.

De Londense politie heeft zondagmorgen invallen gedaan in woningen in het oosten van de stad. Daarbij zijn twaalf arrestaties verricht. Volgens SkyNews woonde een van de aanslagplegers op een van de adressen. Een speciale terreureenheid deed de invallen in de wijk Barking.