„May wil mogelijkheid lang uitstel brexit”

De Britse premier Theresa May zal de EU om uitstel van de brexit vragen tot eind juni met de mogelijkheid om dat uitstel met twee jaar te verlengen. Dat meldden Britse media dinsdag. Het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU staat nu gepland voor 29 maart.

May zal dat vragen in een brief dinsdag of woensdag aan EU-president Donald Tusk. Tusk heeft al laten weten dat hij wil dat de regeringsleiders van de EU-landen openstaan voor een lang uitstel van de brexit als het Verenigd Koninkrijk het nodig acht zijn brexitstrategie te heroverwegen en daar consensus rond te bouwen.

De BBC meldde na een bijeenkomst van het Britse kabinet dat May om uitstel gaat vragen. Volgens een bron was er in het kabinet „geen overeenstemming” en was er zelfs woede over de beslissing van May.