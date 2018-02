May wil in 2019 rechten EU-burgers beperken

De Britse premier Theresa May stelt dat mensen uit de Europese Unie die na het formele vertrek van haar land uit de unie naar Groot-Brittannië verhuizen, minder rechten zullen hebben. Er moet een onderscheid zijn tussen de Europeanen die in het Verenigd Koninkrijk wonen tijdens de unie en die na de brexit gaan komen, zei May op bezoek in China.

In de plannen van de Britse regering verlaat het land op vrijdag 29 maart 2019 om 11.00 uur (Britse tijd) de EU. Het idee van May dat burgers uit de EU dan meteen een andere positie krijgen, strookt niet met afspraken die in december met Brussel over een overgangsperiode zijn gemaakt. Daarin wordt gesteld dat er een overgangsperiode komt om de brexit ‘een zachte landing’ te geven. Die periode duurt tot uiterlijk eind 2020, maar in die periode blijven de regels van de Europese Unie van kracht.