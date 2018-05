May wil deal met Iran overeind houden

Groot-Brittannië wil er met zijn Europese partners voor zorgen dat de nucleaire deal met Iran blijft staan. Teheran moet daarom doorgaan met het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit het verdrag. Dat heeft premier Theresa May zondag tegen de Iraanse president Hassan Rohani gezegd.

„Beide leiders zien het belang ervan in met elkaar in gesprek te blijven. Ze zien uit naar de ontmoeting die de ministers van Buitenlandse Zaken van het VK, Duitsland, Frankrijk en Iran dinsdag hebben in Brussel”, vatte het bureau van May het telefonisch overleg met Rohani samen.

De Amerikaanse president Donald Trump trok de VS afgelopen week terug uit het akkoord dat in 2015 onder zijn voorganger Barack Obama werd gesloten. Zijn nieuwe veiligheidsadviseur John Bolton zegde Europese bedrijven zondag de wacht aan. Als die zaken blijven doen met Iran zijn Amerikaanse sancties „mogelijk”.

Bolton sloeg daarmee een oorlogszuchtiger toon aan dan collega Mike Pompeo. De minister van Buitenlandse Zaken stelde dat Washington blijft hopen op nieuwe en betere nucleaire afspraken met Iran.