May wil brexit opnieuw uitstellen

De Britse premier Theresa May wil de EU vragen de brexit opnieuw uit te stellen, maar liefst zo kort mogelijk. Ze gaat om een no-dealbrexit te voorkomen, proberen met oppositieleider Jeremy Corbyn een acceptabel voorstel te presenteren en aanvaard te krijgen voor 22 mei. Groot-Brittannië hoeft dan niet mee te doen aan de Europese verkiezingen.

May kwam dinsdag met haar verklaring na een urenlang beraad met de leden van haar kabinet. Ze zei dat elk plan waarin zij en Labour-voorman Corbyn zich kunnen vinden ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan het parlement. Ze zal het vervolgens meenemen naar de bijeenkomst van de Europese Raad volgende week.

„Vandaag kom ik in actie om de impasse te doorbreken. Ik bied aan met de leider van de oppositie om de tafel te gaan zitten om te proberen overeenstemming te bereiken over een plan waar we beiden achter staan om ervoor te zorgen dat we de Europese Unie verlaten en dat doen met een deal”, aldus May.

Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, reageerde via Twitter op de laatste ontwikkelingen in Londen. „Ook nu, na vandaag, weten we niet wat de uitkomst zal zijn. Laten we geduldig zijn.”

Knoop van brexit wordt op het laatste moment doorgehakt

Londen verlamd na afwijzing brexitplan

Theresa May; voor sterk en stabiel leiderschap