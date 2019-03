„May werkt onvermoeibaar door aan brexitdeal”

De Britse premier Theresa May werkt onvermoeibaar door aan een brexitdeal. Dit zei haar woordvoerder vrijdag, nadat haar plan om de Europese Unie te verlaten deze week voor de tweede keer door het parlement naar de prullenmand was verwezen.

Nu het Lagerhuis ook tegen een no-dealbrexit is en zich uitsprak voor uitstel, lijkt Mays plan uit de as te herrijzen als enig overgebleven mogelijkheid om nog uit de impasse te komen. May probeert nu de Noord-Ierse parlementariërs van gedoogpartij DUP en de hardline brexiteers alsnog achter haar deal te krijgen.

In wezen heeft May de brexit-aanhangers een ultimatum gesteld; haar deal vóór 20 maart goedkeuren of een mogelijk lang uitstel van de brexit met als mogelijkheid dat de hele scheiding van de EU uiteindelijk zal worden verijdeld. Ze wil haar plan daarom volgende week voor een derde keer in stemming brengen, mogelijk al op dinsdag.