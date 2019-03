May waarschuwt voor forse vertraging brexit

Groot-Brittannië riskeert fors uitstel van de brexit als niet snel een uitweg wordt gevonden uit de impasse in het Lagerhuis. Daarvoor waarschuwde premier Theresa May woensdag. Parlementariërs hebben haar deal al twee keer verworpen, maar hebben zich nu ook uitgesproken tegen een brexit zonder afspraken over de scheidingsvoorwaarden.

May zegt dat haar regering kan aansturen op een „korte en beperkte technische verlenging” als het Lagerhuis de komende dagen alsnog besluit een deal te steunen. Als dat niet gebeurt en een no-dealbrexit ook geen optie is, zou dat volgens de premier feitelijk betekenen dat moet worden aangestuurd op „een veel langere verlenging van Artikel 50”. Dat kan volgens haar tot gevolg hebben dat het Verenigd Koninkrijk weer moet meedoen aan de Europese verkiezingen.

Parlementariërs mogen donderdag stemmen over de vraag of de regering moet proberen uitstel van het Britse vertrek uit de EU te regelen. In de motie staat dat zal worden aangestuurd op verlenging van de brexitdeadline tot 30 juni, op voorwaarde dat het Lagerhuis op uiterlijk 20 maart alsnog groen licht heeft gegeven voor een brexitdeal.

Als geen afspraken met de EU worden gemaakt over verlenging van de brexitdeadline, verlaat het Verenigd Koninkrijk de unie op 29 maart.