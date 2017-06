„May verzekert zich van steun DUP”

De Britse premier Theresa May heeft een akkoord bereikt met de Noord-Ierse Democratic Unionist Party (DUP) om op informele basis haar minderheidskabinet gedoogsteun te verlenen. Dat heeft de Press Association zaterdagavond bekendgemaakt met een beroep op informatie van May’s bureau. Dat wilde niet reageren op het bericht.

De DUP, die tien zetels heeft in het Lagerhuis, is bereid May in het parlement aan de benodigde stemmen te helpen om op hoofdlijnen te kunnen doorregeren, maar zal geen coalitie vormen met de Conservatieven.

De Britse minister-president hoopte dat nieuwe verkiezingen Labour naar de anonimiteit zouden verwijzen en haar een extra groot mandaat zouden geven voor de brexit-onderhandelingen. Ze kwam donderdag zwaar bedrogen uit. Met hulp van de Noord-Ierse Unionisten, de partij van de overleden dominee Ian Paisley, lijkt de vleugellamme May toch een werkbare meerderheid te hebben.