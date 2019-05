May vervangt Leadsom door ‘remainer’ Stride

De Britse regering heeft een vervanger gevonden voor de opgestapte bewindsvrouw Andrea Leadsom. De conservatieve parlementariër Mel Stride treedt aan als nieuwe Leader of the House of Commons, die de regering vertegenwoordigt in het Lagerhuis en ook in het kabinet zit.

Leadsom, een prominente brexiteer, nam ontslag uit protest tegen het brexitbeleid van premier Theresa May. Haar vervanger Stride was voorheen een onderminister bij het ministerie van Financiën. Hij staat in tegenstelling tot zijn voorganger Leadsom bekend als een zogenoemde remainer, die in 2016 tegen het Britse vertrek uit de EU stemde. Hij is ook tegen een brexit zonder deal.