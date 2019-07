May vertrekt met teleurstelling en trots

De Britse premier Theresa May neemt later deze maand met gemengde gevoelens van „trots en teleurstelling” afscheid als partijleider en eerste minister. Dat zei ze in een gesprek met de BBC.

Op de vraag met welk gevoel ze vertrekt, antwoordt May: „Ik denk dat het een mix is van trots over het werk dat ik heb gedaan en ook een graad van teleurstelling omdat er meer was dat ik wilde doen. Er zijn momenten geweest dat ik hier zat en wenste dat we brexit voor elkaar hadden, dat ik wenste dat we dat hadden bereikt.”

May kondigde eerder haar vertrek aan omdat ze er niet in was geslaagd goedkeuring te krijgen van het Britse parlement voor het akkoord dat ze sloot met de EU over het vertrek van Groot-Brittannië uit de unie. Ze zegt nu dat ze de tegenstand in het parlement heeft onderschat.

De Conservatieve partij van May is op dit moment bezig met het kiezen van een opvolger. Boris Johnson en Jeremy Hunt zijn in de race.