May veroordeelt ‘weerzinwekkende’ aanslag

De Britse premier Theresa May heeft de aanval op moskeebezoekers in Londen scherp veroordeeld. „Het was weer een aanslag die was gericht op gewone en onschuldige mensen”, zei May buiten haar ambtswoning. „Dit keer ging het om Britse moslims die een moskee verlieten na te hebben gebeden.”

May beloofde maandag dat „dit soort haat en boosaardigheid” nooit zal overwinnen. Het was de tweede keer deze maand dat de Britse hoofdstad werd opgeschrikt door een aanslag. Eerder reden meerdere mannen met een busje in op voetgangers die over de London Bridge liepen.

De premier noemde het inrijden op moskeebezoekers „net zo weerzinwekkend als eerdere aanslagen”. Ze stelde dat er extra politie is ingezet „om gemeenschappen gerust te stellen”. Ook kijken de autoriteiten volgens May of moskeeën extra beveiliging nodig hebben.