May verliest steun voor ‘no-deal’ brexit

De Britse premier Theresa May dreigt steun in het kabinet kwijt te raken voor haar plan om te kiezen voor een ‘no-deal’ brexit als de EU haar niet tegemoet komt in haar zogenoemde Chequers-plan. Dat schrijft The Times op basis van bronnen.

Ministers onder wie brexit-minister Dominic Raab, minister Jeremy Hun van Buitenlandse Zaken, milieuminister Michael Gove en minister Sajid Javid van Binnenlandse Zaken proberen May ervan te weerhouden Groot-Brittannië richting een ‘no-deal’ brexit te leiden, meldt de krant. De zorgen bij de ministers zijn ontstaan toen May liet weten dat ze liever een ‘no-deal’ brexit had dan de voorstellen die zijn gedaan door de EU.

De ministers willen dat May overweegt een vrijhandelsakkoord te sluiten zoals Canada onlangs met de EU deed als haar voorstellen op de top op 18 oktober opnieuw afgewezen worden. Daarmee heeft ze dan een plan B.