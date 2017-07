May: traantje na verkiezingsnederlaag

Ruim een maand na de parlementsverkiezingen in Groot-Brittannië heeft de Britse premier Theresa May inhoudelijk gereageerd op de nederlaag van haar Conservatieve Partij. „Ik was er kapot van en heb een klein traantje moeten laten”, zei May donderdag op BBC radio.

Echtgenoot Philip bracht May van het nieuws op de hoogte. „Het was een complete schok”, onthulde ze. „Het duurde een paar minuten voordat ik realiseerde wat er was gebeurd. We zagen het niet aankomen.” Toch heeft de premier geen spijt dat ze vervroegde verkiezingen had uitgeroepen.

May verloor vorige maand haar meerderheid in het Lagerhuis. De Noord-Ierse DUP (Partij van de Democratische Unionisten) geeft nu gedoogsteun aan de Britse regering. Hoewel de nederlaag zwaar was voor de premier heeft ze er naar eigen zeggen nooit aan gedacht om op te stappen.