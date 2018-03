May stuurt Poetin condoleancebrief na brand

De Britse premier Theresa May heeft na de dodelijke brand in Siberië een condoleancebrief gestuurd naar de Russische president Vladimir Poetin. Ze schreef dat de Britten meeleven met de nabestaanden van de slachtoffers, maakte de Britse ambassade in Moskou bekend.

Door de brand in een winkelcentrum verloren zeker 64 mensen het leven, onder wie veel kinderen. De condoleancebrief komt op een gevoelig moment in de relatie tussen de landen. Groot-Brittannië en Rusland zijn verwikkeld in een diplomatiek conflict over de zenuwgasaanval in Salisbury, waar voormalig Russisch dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter zijn vergiftigd.

Rusland ontkent iets met die aanval te maken te hebben. Toch besloot Londen onlangs 23 Russische diplomaten uit te wijzen. Die actie kreeg maandag navolging. Toen kondigden regeringen in heel Europa, de Verenigde Staten en andere landen aan ook Russische functionarissen de deur te wijzen.