May stelt stemming brexit uit

De Britse premier Theresa May is van plan de tweede stemming over haar brexitdeal pas eind februari te houden, een maand voor de officiële uittreding uit de Europese Unie.

Dat schreef de Britse krant The Telegraph woensdagavond. Volgens het dagblad is met deze actie uitstel van de zogenaamde artikel 50-procedure rond uittreding uit de Europese Unie waarschijnlijk onvermijdelijk.

Julian Smith, de Conservatieve parlementariër die toeziet op de partijdiscipline, heeft het kabinet te kennen gegeven dat de stemming niet volgende week is, zoals verwacht, maar in de week van 25 februari, omdat May niet genoeg tijd heeft om te onderhandelen over herziening van het akkoord met Brussel.

Dat ziet de EU overigens nog altijd niet zitten. Vertraging splijt de Britse regering nog verder.

Theresa May is donderdag in Brussel om een weg te zoeken uit de impasse rond het vertrek van haar land uit de EU. Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker ontving de Britse premier om 11.00 uur. Ze spreekt ook met EU-president Donald Tusk, EU-onderhandelaar Michel Barnier en leden van het Europees Parlement.

May wil veranderingen in het uittredingsverdrag nu het Lagerhuis dat onaanvaardbaar acht vanwege de zogenoemde backstop. Die regeling moet garanderen dat er nooit een harde grens komt tussen het Britse Noord-Ierland en de Ierse republiek.

May vreest dat haar land door deze backstop nooit loskomt van de Europese Unie en wil een einddatum voor de voorgestelde grensregeling tussen Ierland en Noord-Ierland. De EU staat vierkant achter Ierland en de backstop als verzekeringspolis. Aanpassing van het akkoord is onaanvaardbaar, is keer op keer gezegd. „Het is de beste en enige mogelijke deal”, zei Juncker woensdag. We kunnen de discussie over de backstop niet heropenen.’’