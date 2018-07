„May staat open voor berechting IS-leden VS”

De Britse regering staat niet langer afwijzend tegenover het idee om twee Britse leden van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) aan de Verenigde Staten uit te leveren om ze daar te laten berechten.

Volgens de krant Daily Telegraph heeft de regering, bij monde van minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid, het bezwaar laten varen tegen een eventuele doodstraf die de twee mannen in de Verenigde Staten kunnen krijgen. Groot-Brittannië kent geen doodstraf. De twee staan in de VS op de lijst van terrorismeverdachten.

Het gaat om Alexanda Kotey and El Shafee Elsheikh, twee leden van een viertal uit Groot-Brittannië afkomstige strijders, die naar Syrië trokken. Ze worden verdacht van het onthoofden en op andere manier doden van meerdere westerlingen die door IS waren gegijzeld. In februari van dit jaar werden ze gearresteerd in Syrië.

„We zijn en blijven met de Amerikaanse regering in gesprek over deze kwestie en onze prioriteit is ervoor te zorgen dat deze mannen strafrechtelijk vervolgd worden. We willen dat de zaak vanuit juridisch oogpunt op de meest geschikte plaats wordt gehouden, wat de kans op een succesvolle vervolging maximaliseert”, aldus de zegsvrouw van de Britse premier Theresa May.