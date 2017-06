May spreekt van tragisch incident

De Britse premier Theresa May spreekt maandag van „een tragisch incident.” Ze reageert op het nieuws dat opnieuw een auto opzettelijk in een mensenmenigte is gereden. Het incident bij een moskee kostte minstens een persoon het leven en meerdere mensen raakten gewond. Haar gedachten gaan uit naar de slachtoffers, hun geliefden en de hulpdiensten die ter plaatse zijn.

Ook oppositieleider Jeremy Corbyn heeft gereageerd en zegt „geschokt” te zijn. „Mijn gedachten zijn met diegene en de gemeenschap die geraakt zijn door dit vreselijke evenement.”