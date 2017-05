May spreekt met wereldleiders na aanslag

De Britse premier Theresa May heeft na de aanslag in Manchester gesproken met verscheidene buitenlandse leiders. Zo zegde de Amerikaanse president Donald Trump de „volledige steun” van zijn land toe, zei de woordvoerder van May dinsdag.

„De premier en de president vinden dat de internationale gemeenschap moet samenwerken om de ideologie achter terreuraanslagen aan te pakken”, aldus de zegsman. „De president bood de volledige steun en samenwerking van de Verenigde Staten aan.”

May sprak ook met de Franse president Emmanuel Macron, de Italiaanse premier Paolo Gentiloni en de Australische premier Malcolm Turnbull. De Britse premier belt naar verwachting ook nog met andere wereldleiders.

May liet zich dinsdag ook zien in Manchester. Daar bracht ze een bezoek aan een kinderziekenhuis en het politiehoofdkwartier.