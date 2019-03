May spreekt Conservatieve parlementariërs toe

De Britse premier Theresa May spreekt woensdag 18.00 uur onze tijd haar Conservatieve partijgenoten in het parlement toe. Ze komt bijeen met alle Conservatieve ‘backbenchers’, oftewel de parlementariërs die geen speciale functie bekleden zoals minister of commissievoorzitter. Een van hen suggereerde dinsdag dat May gaat vertellen wanneer ze haar ontslag indient.

May wil graag nog een laatste poging doen om haar basisovereenkomst met de Europese Unie over het vertrek dit voorjaar van het Verenigd Koninkrijk aangenomen te krijgen. Maar half januari kwam ze 231 stemmen tekort om haar deal door het Lagerhuis te loodsen en eerder deze maand nog 150.

Sommige uitgesproken Conservatieve tegenstanders van haar brexitdeal overwegen haar plan alsnog te steunen omdat anders het enige alternatief een brexit lijkt zonder afspraken met de EU. Woensdagavond stemt het Lagerhuis over alternatieven voor het brexitbeleid van May.