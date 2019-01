„May overweegt wijziging Goedevrijdagakkoord”

De Britse premier Theresa May overweegt om het Goedevrijdagakkoord met Ierland te wijzigen om zo de impasse rond de Brexit open te breken. Volgens The Telegraph wil May op deze manier haar ‘plan B’ door het Britse Lagerhuis loodsen. De premier zou maandag een alternatief voor haar weggestemde Brexit-deal aan de parlementsleden moeten voorleggen.

Met het opzeggen van het Goedevrijdagakkoord wil May tot andere afspraken komen met Ierland om de kwestie rond de ‘backstop’ te vermijden. Dat is een noodplan om de grens tussen Ierland en Noord-Ierland open te houden en de terugkeer naar fysieke grenscontroles tussen Ierland en Noord-Ierland te voorkomen. Noord-Ierland zou op die manier tijdelijk binnen de douane-unie van de EU blijven.

In het vredesakkoord uit 1998, dat een einde maakte aan drie decennia van geweld in Noord-Ierland, is afgesproken dat de grens tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek open blijft.