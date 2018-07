May overleeft rebellie over douane

De Britse regering heeft met een kleine meerderheid een belangrijke stemming in het Lagerhuis gewonnen. Labour wilde dat de regering zou worden gedwongen te onderhandelen om na de brexit in de Europese douane-unie te blijven, mocht er na 21 januari volgend jaar geen akkoord met de EU liggen.

Hoewel Labour de steun kreeg van enkele pro-EU-Conservatieven, haalde de wetswijziging het niet. Van de parlementsleden stemden er 307 tegen en 305 voor. Even voor de stemming had de regering al laten weten het amendement niet te zullen uitvoeren en desnoods het hele handelsplan in te trekken. May heeft altijd gezegd dat Groot-Brittannië na de brexit in geen enkele douane-unie zal deelnemen en daar wil ze zich aan houden.

Kort na de stemming ging het Lagerhuis uiteindelijk akkoord met het hele handelsplan. Daarin kan Groot-Brittannië een onafhankelijke koers gaan varen als het uit de EU is gestapt. Het plan is er op gericht handelsovereenkomsten met de EU om te zetten in overeenkomsten met afzonderlijke landen.

Het Hogerhuis moet het plan nog goedkeuren.