May neemt onderhandelingen brexit over

De Britse premier Theresa May heeft formeel de leiding genomen over de onderhandelingen over het vertrek van haar land uit de EU. Dat betekent volgens Britse media dat het ministerie van brexit (DExEU) invloed verliest.

„Ik zal leiding geven aan de onderhandelingen met de Europese Unie”, stelde de premier in een verklaring. Het kantoor van de premier beschikt al over een speciale brexit-eenheid.

May benadrukt dat het brexitministerie wel het voortouw blijft nemen bij de voorbereidingen voor de brexit. Ook zei May dat minister Dominic Raab als haar adjudant zal optreden.

Critici stellen dat Raab wordt gedegradeerd. „De premier heeft laten zien hoe weinig vertrouwen ze heeft in de nieuwe brexitminister”, concludeert de Liberaal-Democratische parlementariër Layla Moran. De conservatief John Whittingdale zei dat de topadviseur van May, Olly Robbins, feitelijk de nieuwe brexitminister is.

Raab benadrukte zelf dat de premier altijd al de leiding had over de onderhandelingen. Het is nog onduidelijk of het besluit betekent dat May persoonlijk gaat onderhandelen met Michel Barnier. Haar topambtenaar Robbins zei dat te betwijfelen.