May naar uitvaart doodgeschoten journaliste

De Britse premier Theresa May woont woensdag de uitvaart bij van de doodgeschoten Noord-Ierse journaliste Lyra McKee. Het kantoor van May heeft dat bekendgemaakt.

De 29-jarige journaliste stond afgelopen donderdag bij onlusten in de Noord-Ierse stad Londonderry naast een politieauto toen ze door een kogel in haar hoofd werd geraakt. De militante republikeinse groepering New IRA heeft toegegeven verantwoordelijk te zijn voor haar dood.

De Noord-Ierse politie liet dinsdag weten een 57-jarige vrouw te hebben gearresteerd in verband met de dood van de journaliste.