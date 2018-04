May moet zich verantwoorden voor Lagerhuis

De Britse premier Theresa May moet zich maandag in het Lagerhuis verantwoorden voor de raketaanvallen op doelen in Syrië, die Groot-Brittannië zaterdag samen met de Verenigde Staten en Frankrijk uitvoerde.

Ze komt daarbij voor een kritisch publiek te staan, want ze heeft de gewoonte genegeerd om het parlement van tevoren toestemming te vragen. Daarover is niet alleen de oppositie verbolgen, maar ook een deel van haar eigen achterban van de Conservatieve Partij. Ze heeft de steun van een kleine Noord-Ierse partij nodig, die zich eerder al achter de aanvallen heeft geschaard.

De kopstukken binnen de Conservatieve Partij hebben aangedrongen op fractiediscipline en een stemming die May moet steunen, een teken dat de regering zich in het nauw gedreven voelt.