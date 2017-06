May lijkt meerderheid Lagerhuis kwijt

De gok van de Britse premier Theresa May lijkt volkomen verkeerd uit te pakken. Ze had verkiezingen uitgeschreven om sterker te staan in de brexitonderhandelingen met de Europese Unie, maar volgens de exitpolls is ze juist haar absolute meerderheid kwijtgeraakt.

Volgens een gezamenlijk onderzoek van BBC, ITV en Sky zou de Conservatieve partij van May 314 zetels krijgen. Dat is zestien zetels minder dan de partij twee jaar geleden behaalde en twaalf zetels te weinig voor een absolute meerderheid.

Labour stevende lang af op een nederlaag, maar mag nu hopen op een flinke winst. De sociaaldemocraten zouden stijgen van 232 naar 266 zetels. Ook de Liberal Democrats gaan vooruit. De Schotse nationalisten staan op verlies.

De uitslag betekent dat de Britten een onzekere periode tegemoet gaan. De Conservatieven zouden een minderheidskabinet kunnen vormen, onder May of een nieuwe premier. Het is ook mogelijk dat de Britten een coalitieregering krijgen, een zeldzaamheid in het land. De Liberal Democrats doen daar in elk geval niet aan mee, maakte partij-icoon Menzies Campbell duidelijk.

Vanwege de onduidelijkheid zakte de koers van het Britse pond meteen na de exitpoll flink.