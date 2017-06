May: land heeft stabiliteit nodig

Groot-Brittannië heeft een periode van stabiliteit nodig. Dat was de eerste reactie van premier Theresa May op de stand van de verkiezingen. Het lijkt erop dat haar Conservatieven hun absolute meerderheid kwijtraken. „Wat de uitkomst ook is, als Conservatieven zullen wij onze plicht vervullen om te zorgen voor stabiliteit”, verklaarde May vanuit Maidenhead.

De premier liet haar eigen toekomst in het midden. „Stemmen worden nog geteld, we moeten nog een totaalbeeld krijgen”, zei ze. May zei wel dat het er op lijkt dat de Conservatieven de meeste zetels en de meeste stemmen hebben gekregen.

May zelf werd herkozen als parlementslid voor het district Maidenhead. Ze kreeg er verreweg de meeste stemmen. May moest het onder meer opnemen tegen Lord Buckethead, een man in een Elmo-pak en de Monster Raving Loony Party.