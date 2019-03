May krijgt van EU garanties over Ierse grens

De Europese Unie biedt het Verenigd Koninkrijk „wettelijk bindende garanties” over de Ierse grens in het brexitakkoord. Dat hebben de Britse premier Theresa May en voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie in een gezamenlijke verklaring bekendgemaakt.

Beide partijen hebben afgesproken dat ze gaan werken aan alternatieve regelingen voor de zogenoemde ‘backstop’ uiterlijk eind december 2020. De backstop is de regeling die een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland moet voorkomen.

Met de nieuwe garanties hoop May dat ze haar brexit-plan, dat ze in november vorig jaar presenteerde, dinsdag door het Britse parlement kan krijgen.

May heeft een garantie gekregen dat de EU niet voor onbepaalde tijd kan terugvallen op de backstop. Mocht de EU dat toch doen, dan kan het Verenigd Koninkrijk dat door arbitrage aanvechten en als ze gelijk krijgen kan de backstop opgeschort worden.

Het Verenigd Koninkrijk gaat nog zelf vastleggen dat ze alle recht hebben om zelf uit de backstop-regeling voor de Ierse grens te stappen, als na de brexit onderhandelingen over een toekomstige relatie met de EU mislukken, voegde May toe aan de gezamenlijk verklaring.

Juncker zei dat er in de politiek soms „een tweede kans” mogelijk is. In januari stemde het Lagerhuis de brexitdeal van May met de EU weg. „Wat telt is dat je iets doet met die tweede kans. Want er zal geen derde kans zijn. Er komen niet nog meer interpretaties van interpretaties, geen verdere garanties op herverzekeringen als de stemming deze keer mislukt. Dit is het. Laten we de Britse terugtrekking tot een goed einde brengen.”