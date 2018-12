May komt alsnog met juridisch brexit-advies

De Britse regering heeft na aandringen van het parlement toch de volledige tekst van een juridisch advies over de brexit gepubliceerd. Maandag stelden parlementariërs, inclusief de parlementsvoorzitter, dat het achterhouden van een deel van het advies over de overeenkomst die May met de EU heeft gesloten, minachting voor de volksvertegenwoordiging inhoudt. Ze namen geen genoegen met een samenvatting.

Het parlement moet 11 december stemmen over de deal van May over het vertrek van het koninkrijk uit de Europese Unie in maart 2019. Onderdeel van de deal is een regeling voor het Britse deel van Ierland. De grens van het Britse Noord-Ierland en de republiek Ierland dreigt een buitengrens van de EU te worden als er geen manier gevonden wordt om Brits-Ierland feitelijk binnen de unie te houden zodra het Verenigd Koninkrijk geen EU-lid meer is.